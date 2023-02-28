Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçının bilet gelirini depremzedelere aktarılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak
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28 Şubat 2023 17:00
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçının bilet gelirini depremzedelere aktarılacağını duyurdu.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "12 Mart Pazar günü saat 14.00'te Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağımız Efeler Ligi karşılaşmasında toplanacak olan bilet gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

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