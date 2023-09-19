Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, efsane oyuncu Hakeem Olajuwon'ı özel antrenmanlar için 50 bin dolar ücret talep etmesinden ötürü eleştirdi.



Arenas, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Hakeem ile antrenman yapacağını açıklamasına karşılık olarak, Olajuwon'ın antrenman başına 50 bin dolar talep etmesini yanlış bulduğunu söyledi:



"Kimse Hakeem Olajuwon'ın hook atışını öğrenmek istemiyor. Kendinden utanmalısın. Bu genç çocuklardan 50 bin dolar alıyorsun. Sen 1984'te lige geldiğinde bile maç başına 50 bin dolar almıyordun. Parayı gençler üzerinden geri kazanmaya çalışıyorsun!"



NBA tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen ve kariyerinde 21,8 sayı, 11,1 ribaund, 2,5 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakalamış olan Olajuwon, lig tarihinde alçak posttaki en iyi ayak hareketlerini sergileyen oyunculardan biri olmasıyla tanınıyor.



