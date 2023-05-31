Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in emekli olması durumunda "NBA'in yüzü" olabilecek oyuncunun, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant olduğunu söyledi.



James, Batı Konferansı Finallerinde Lakers'ın Denver Nuggets tarafından süpürülmesinin ardından emekliye ayrılma ihtimali hakkında konuşarak, NBA'in gündemine oturmuştu.



LeBron'un bu yaz gerçekten emekli olması durumunda, 'Gil's Arena' isimli kendi podcastinde konuşan Arenas'a göre "yeni bir yüz" arayışında olacak NBA'de bu rolü Morant üstlenebilir:



"O karizmaya ve stile sahip tek kişi, başını sürekli belaya sokan o kişi. Ja Morant. İnsanlara bilet sattıracak oyun stiline sahip tek kişi kendisi. Ligin yüzü kim diye konuşurken, hep diğerlerinden yukarıda olan adamların ismi anılır. Dr J., Larry Bird ve Magic Johnson'dan sonra Michael Jordan gelmişti. Kobe oldu, LeBron oldu. İnsanlara kendini izlettirebilecek biri olması gerekiyor ve dürüst olmak gerekirse o kişi de Ja Morant'in ta kendisi.



Buna uygun tarzı var, tipi de var. Sadece şu anda kim olduğunu ve ondan ne istendiğini henüz anlamıyor. Zihinsel olarak bu mücadeleyi üstlenmeye hazır olmayabilir. Kimse ona 'Ligin yüzü olmak ister misin?' diye sormadı. O Draft'tayken, herkes Zion'ı (Williamson) konuşuyordu. Sadece oyun stiliyle bile, bu pozisyonun mirasını üstlenmiş oluyor. Yani asıl soru, ona 'gerçekten bu ligin yüzü olmak istiyor musun?' diye sormak."



Morant, iki aylık bir süreçte iki kez silah gösterme olaylarına karışmıştı. Morant ilk seferinde hafif bir cezayla kurtulsa da, ligin bu kez aynı tutumu sergilemeyeceği düşünülüyor.



