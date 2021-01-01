Arenas'a göre NBA'in en iyi point guardı, LeBron James!

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in günümüz NBA'inin en iyi point guardı olduğunu söyledi.



"No Chill" podcast'inin son bölümünde, Arenas kendi fikrine göre tüm zamanlarda ve şu anda ligdeki en iyi beş point guardın kimler olduğunu sıraladı.



İlk 5'ini tamamlarken biraz sıkıntı yaşayan Agent Zero, bir şekilde listeyi ilk 6'ya çevirdi:



"Şimdiye kadarki en iyi beş point guard... Magic (Johnson), John Stockton, LeBron, Chris Paul da diyebilirim... Listeyi tamamlamak çok zor... (Jason) Kidd var, ama kendisi eskiden şut atmazdı, savunmacıydı. Steve Nash'in inanılmaz bir saha görüşü vardı. Eğer bugün oynasaydı, kimse onu durduramazdı."



Arenas ayrıca, listedeki diğer büyük yeteneklerle birlikte James de dahil olmak üzere, ligdeki mevcut en iyi beş point guard hakkında da konuştu:



"LeBron, CP (Chris Paul), (Steph) Curry, Russ (Russell Westbrook) ve Dame (Damian Lillard) diyeceğim."



"EN YETENEKLİSİ, KYRIE!"



Arenas, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'den de bahsetti ve listeye girememesinin sebebinin, LeBron ve Paul yüzünden olduğunu açıkça belirtti. Yine de Arenas, Nets yıldızının aralarındaki en yetenekli oyuncu olduğunu sözlerine ekledi:



"Kyrie, hepsi arasında en yetenekli olanı. Kyrie tamamen farklı bir tür, bu yüzden onu aslında ilk beşin dışında tutamayız. Tutarsak, tek sebebi Chris Paul ve LeBron'un hâlâ oynamasıdır."



