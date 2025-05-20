Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştı

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımının performansıyla beğenileri kazanan Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu.HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.Haberde yer alan bilgiye göre; Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon euro ödeyecek.Fenerbahçe maçı sonrası veda gibi açıklamalar yapan Arda Turan,ifadelerini kullanmıştı.Bu sezon Eyüpspor; Süper Lig'de 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.2023 yılında Eyüpspor'un başına geçen 38 yaşındaki Arda Turan, İstanbul temsilcisinde 83 maçı yönetti ve 1.76 puan ortalaması tutturdu.