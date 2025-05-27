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Arda Turan, Galatasaray yazısını kaldırdı!

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

calendar 27 Mayıs 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan, Galatasaray yazısını kaldırdı!
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Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ukrayna temsilcisi, Arda Turan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arda Turan, bu imzanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Arda Turan'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.




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