Teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım atan Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından transferde rotayı Süper Lig'e çevirmiş durumda.
BU SEFER İRFAN CAN'I İSTİYOR
Genç teknik adamın Fenerbahçeli futbolcu aşkı bitmiyor. Ukrayna ekibinin İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında göndermek istemediği kaydediliyor.
29 yaşındaki yıldızın milli takım performansı ve ligdeki istikrarlı görüntülerinin, Shakhtar'ın dikkatini çektiği belirtiliyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, İrfan Can'ı yeni sezon kadro planlamasında kilit bir oyuncu olarak görüyor.
Kulüp yönetimi, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.
TRANSFERE OLUMLU YANIT BEKLENMİYOR
Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor. Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.
BU SEFER İRFAN CAN'I İSTİYOR
Genç teknik adamın Fenerbahçeli futbolcu aşkı bitmiyor. Ukrayna ekibinin İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında göndermek istemediği kaydediliyor.
29 yaşındaki yıldızın milli takım performansı ve ligdeki istikrarlı görüntülerinin, Shakhtar'ın dikkatini çektiği belirtiliyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, İrfan Can'ı yeni sezon kadro planlamasında kilit bir oyuncu olarak görüyor.
Kulüp yönetimi, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.
TRANSFERE OLUMLU YANIT BEKLENMİYOR
Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor. Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.
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