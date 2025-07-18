Arda Turan: 'Bu yılda bir kez olur'

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Shakhtar Donetsk, birçok fırsat yakalamasına rağmen gol bulamadı.



Bu sonuç, Ukrayna basınında da geniş yankı buldu. Karşılaşma sonrası konuşan Arda Turan, takımının oyunundan genel olarak memnun olduğunu vurguladı.



BU YILDA BİR YA DA İKİ KEZ OLUR





"Topun değerini tam olarak kavrayamadık ama gördüklerimden çok memnunum. Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da iki kez sonuç böyle olabilir" diyen Turan, özellikle ilk yarım saatteki performansa dikkat çekti.





"Bir dahaki sefere oyuncularımın daha dikkatli olacağından yüzde yüz eminim. Özellikle ilk 25-30 dakikadaki seviyeden çok memnunum" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDECEĞİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili olarak da hazırlık planlarını paylaştı. Turan, "Yarınki hazırlık maçında az süre almış oyuncular görev alacak. Pazartesiden itibaren üç gün boyunca taktik çalışacağız ve Beşiktaş maçının ön analizini yapacağız. Fiziksel olarak ulaşmak istediğimiz seviyeye neredeyse ulaştık" dedi.



