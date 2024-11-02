Arda Kardeşler'den ölüm tehdidine suç duyurusu

Arda Kardeşler, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 36 yaşındaki hakem, telefonuna gelen tehdit mesajları ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa iletti.



Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sona eren Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle büyük eleştiri alan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kendisine yapılan tehdit ve hakaretler sonrası harekete geçti. 36 yaşındaki tecrübeli hakem, telefonuna gelen ölüm tehdit mesajlarını ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa iletti. Savcılığın yaşanan bu gelişme sonrası bir soruşturma yapacağı öğrenildi.



MAHKEME YOLUNU TUTUYORLAR



Süper Lig'de düdük çalan hakemler, sosyal medyada taraftarların gösterdiği ağır tepkiler sonrası da savcılığa başvuruda bulunuyor. Ligin tecrübeli hakemlerinden Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, bu konuda en çok başvuru yapan isimler arasında öne çıkıyor. İki hakemin çok sayıda açtığı dava hâlâ devam ediyor. MHK da hakemlere yapılan tehdit ve hakaretlerin azalması konusunda bir çalışma yapıyor.



ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!



Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının hakemi Arda Kardeşler'in devre arasına kadar dinlendirilmesi bekleniyor. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Komitesi, hakemlik sistemini tamamen değiştirme kararı aldı. Bu konuda titizlikle çalışmalar sürüyor. Hakem atama sistemi de değişiyor. Belirlenecek yeni kriterlerle birlikte genç hakemlerin derbi maçı yönetme ihtimali ortaya çıkıyor.



