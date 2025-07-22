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Arda Güler - Mbappe: 10 numara savaşı!

Real Madrid'in sembolik 10 numarası, Luka Modric'in ayrılığı sonrası boş durumda; kulüp içinde bu formayı kimin giyeceği tartışma konusu oldu.

calendar 22 Temmuz 2025 14:19
Arda Güler - Mbappe: 10 numara savaşı!
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Futbol dünyasında liderliğin, zekanın ve sahadaki yaratıcılığın simgesi olan 10 numara, Real Madrid'de bir süredir boşta.

Son olarak Luka Modric, PSG ile oynanan Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde bu formayı giymişti. O tarihten bu yana, 10 numaralı forma yeni sahibini bekliyor.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, 10 numaranın yeni sahibi olarak öne çıkan ilk isim Kylian Mbappe. Fransız yıldız, milli takımda ve Monaco günlerinde de bu ikonik formayı giymişti. Ancak Real Madrid'e transfer olduktan sonra 9 numarayı tercih etti.


Mbappe, geride kalan sezonda attığı 44 golle takımın hücum hattına büyük katkı sağlarken, 10 numarayı alıp almayacağına kulüp yönetiminin karar vereceğini ifade etti. 

 
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