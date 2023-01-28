Arda Güler, Kasımpaşa maçında forma bekliyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Kasımpaşa karşısında forma şansı bekliyor.



Genç isim, kupadaki Rizespor maçında sergilediği etkili futbola rağmen Ümraniye karşısında süre alamadı ancak teknik direktör Jorge Jesus, bu haftaki taktik idmanlarda öğrencisini ilk 11'de denedi.



Antrenmanlarda son derece keyifli görünen Arda, Kasımpaşa mücadelesinde hocasının kendisini 11'de oynatmasını bekliyor. 17 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki performansıyla buna hazır olduğunu da gösterdi.

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