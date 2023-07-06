Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 15:53
Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler, sarı-lacivertlilere veda etti.

İşte genç oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery