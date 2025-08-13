13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-023'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-039'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-240'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-040'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-040'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-025'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-377'

Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek!

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği maç sonrası kulübün paylaşımına üç kez sarı-lacivert kalp emojisi bırakarak destek verdi.

calendar 13 Ağustos 2025 10:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2'lik skorla yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi, Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Çarşamba günü evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.


MİLLİ YILDIZ DESTEK VERDİ!

Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine destek verdi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına üç kez aynı yorumu yaparak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

Arda'nın bu jesti, Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni topladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.