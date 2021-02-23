Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü

MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aprilia Gresini MotoGP Takımı'nın patronu koronavirüsten öldü
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23 Şubat 2021 16:07
MotoGP takımlarından Aprilia Gresini'nin sahibi Fausto Gresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak'ta 60 yaşına giren Gresini, Kovid-19'a karşı aralık ayından beri sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi.

1985 ve 1987'de 125cc kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan Gresini, 1994'te aktif kariyerini noktaladı.

Eski İtalyan motosikletçinin 1997'de kurduğu Gresini Takımı, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin yanı sıra alt kategoriler Moto2, Moto3 ve MotoE'de de mücadele ediyor.

 


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