New York Knicks forveti OG Anunoby, ameliyatla onarılan sağ dirseğinin alevlenmesinin ardından takımını Batı Konferansı deplasman yolculuğunda terk etti.



Koç Tom Thibodeau, Anunoby'nin ameliyat sonrası üçüncü maçı olan Cumartesi geceki Sacramento galibiyetinde 33 dakika oynadıktan sonra eve uçtuğunu söyledi.



Thibodeau, MR sonucunun temiz çıktığını belirttiği Anunoby'nin günlük değerlendirme altında olduğunu açıklarken, takımın Perşembe günü Denver'da sonlanacak dört maçlık deplasman yolculuğuna yeniden katılma ihtimalinin düşük olduğunu aktardı.



Anunoby, geçtiğimiz hafta Philadelphia karşısında parkelere dönmeden önce sakatlığı nedeniyle 18 maç kaçırmıştı.



Aralık ayında Toronto'dan takas yoluyla Knicks kadrosuna katılan Anunoby, bu sezon New York'ta maç başına 14,5 sayı ortalamasıyla oynuyor.





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