Antony, Real Betis'te kendini buldu

Real Betis'in devre arasında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Antony, yeni takımında 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Antony, Real Betis'te kendini buldu
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17 Şubat 2025 14:43
Real Betis'in devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Antony, İspanyol ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Real Betis'te şu ana kadar 4 maçta sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, 4 gole katkı sağladı. Antony, bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manchester United ile Real Betis arasında yapılan kiralık anlaşma bulunmaması nedeniyle Antony, sezonu İspanya'da tamamlamasının ardından Manchester United'a geri dönecek.

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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