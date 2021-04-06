Antonio Conte'nin hayali Gini Wijnaldum

Inter, Liverpool'dan ayrılması beklenen Georginio Wijnaldum ile ilgilenmeye başladı.



CalcioMercato'da yer alan habere göre; Barcelona'dan teklif alan ve Katalan kulübüne katılması beklenen Wijnaldum için Inter de devreye girdi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Liverpool'un yıldız orta sahası için yönetimden talepte bulundu.



Bonservis bedeli olmayan Wijnaldum için kulüp yönetiminin de istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde Inter ile Wijnaldum'un menajerleri arasında görüşmelerin başlayacağı belirtildi.



Inter'in Wijnaldum dışında Napoli'den 29 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.



Liverpool ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Wijnaldum, bu sezon 40 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



