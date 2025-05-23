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Anthony Martial için Türkiye iddiası!

AEK'den ayrılması beklenen Anthony Martial için menajeri Türkiye'de kulüp arayışına başladı.

calendar 23 Mayıs 2025 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Anthony Martial için Türkiye iddiası!
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AEK forması giyen Fransız golcü Anthony Martial, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli futbolcunun menajeri Philippe Lamboley, oyuncusuna Süper Lig'den takım bulmak için harekete geçti.

Haberde, AEK yönetiminin yüksek maaşı nedeniyle Martial'ı kadroda tutmak istemediği ve yolları ayırmanın planlarını yaptığı aktarıldı. Bu nedenle menajer Lamboley'nin Türkiye'deki kulüplerle temasa geçtiği, Martial için olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon AEK formasıyla 23 maça çıkan Martial, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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