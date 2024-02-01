Ante Rebic'ten Beşiktaş'a: "Ayrılmam!"

Beşiktaş, sezon başında transfer edilen Ante Rebic ile yolları ayırmak için kolları sıvadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ante Rebic'ten Beşiktaş'a: 'Ayrılmam!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 08:47
Son güncelleme 01 Şubat 2024 08:52
Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir isimle daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı.

Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor.

REBIC SICAK BAKMIYOR

Sezon başında Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu ise ayrılığa olumlu bakmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

SORUN YAŞAMIŞTI

Daha önce Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde teknik heyetle sorun yaşayan Ante Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmanı terk etmesinin istenmesi sonrası antrenmandan ayrılmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery