Antalyaspor'da 3 pozitif vaka açıklandı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, takımda 2 futbolcu ve 1 antrenörde daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da 3 pozitif vaka açıklandı
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16 Nisan 2021 05:09
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.



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