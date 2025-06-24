Antalyaspor transferde gaza bastı!

İLK ANLAŞILAN DOĞUKAN SİNİK



BURAK KAPACAK GELİYOR



RUS STOPER BİTTİ



BELÇİKALI KANAT



TATİLİNİ ANTALYA'DA YAPTI



HALLER VE LINCOLN UMUTLU



Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine hız veren Antalyaspor'da resmi imzaların zamanı geldi.Son 1 haftada yoğun bir mesai yapan Kırmızı-Beyazlıların kısa süre içerisinde 8 futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atabilecek konuma gelmesi planlanıyor.Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı ilk isim altyapısından yetişen ve 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'ye giden Doğukan Sinik oldu. İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından Kırmızı-Beyazlılara dönen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Burak Kapacak transferini de bitirme aşamasına getirdi. 2021 yılında Fenerbahçe ile 5 yıllık anlaşmaya varan, ancak büyük hayal kırıklığı yaratan 25 yaşındaki futbolcuyla ve Sarı-Lacivertlilerle el sıkışıldı. 4 yılda Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkabilen sağ bek, Karagümrük ve Sivasspor formalarını kiralık olarak giydi.Rus stoper Georgiy Dzhikiya de Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Antalya'ya gelen 31 yaşındaki futbolcu, bir sorunun çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imzasını atacak. Rusya Milli Takımı'nda 44 kez forma giyen Dzhikiya, son olarak Khimki formasını terletti.Akdeniz ekibi Belçika ekiplerinden Mechelen forması giyen Nikola Strom ile imza aşamasına geldi. Deneyimli futbolcu, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun özel olarak takip ettiği isimler arasında yer alıyordu. Belözoğlu, 2022 yılında Başakşehir'de görev yaparken de transferini istediği Belçikalı'yla bu kez birlikte çalışmaya oldukça yaklaştı.Sol kanatta görev yapan Strom, bu seneki tatilini de Antalya'da yaparak dikkat çekti. Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatilini geçiren deneyimli futbolcu ve ailesinin şehri beğendiği ve kararında etkili olduğu öğrenildi. Kariyerinde Belçika dışında hiç oynamayan başarılı futbolcu, Club Brugge, Leuven, Zulte Waregen ve Mechelen formalarını terletti. 6 sene Mechelen adına mücadele eden Storm, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta süre alırken, 7 gol ve 5 asist üretti.Antalyaspor'da Sebastian Haller ve Lincoln Henrique ile yapılan görüşmeler de olumlu ilerliyor. Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'ye Brezilya'dan da teklif gelirken, imza sürecini bu durumun sekteye uğratabileceği gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlılarda kaleci ve orta saha transferlerinde de önemli adımlar atıldı. Kırmızı-Beyazlıların 1 hafta içerisinde bu 3 bölge için de mutlu sona ulaşması bekleniyor. (Lider Gazete)