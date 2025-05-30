Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Thalisson, Bünyamin, Kaluzinski, Erdal, Güray, Soner, Safuri, Samudio
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Arif, Lundstram, Jabol, Visca, Ozan, Zubkov, Sikan
Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.
Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Thalisson, Bünyamin, Kaluzinski, Erdal, Güray, Soner, Safuri, Samudio
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Arif, Lundstram, Jabol, Visca, Ozan, Zubkov, Sikan
Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.
Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.
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