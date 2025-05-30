29 Mayıs
Karagümrük-Bandırmaspor
3-1UZS
29 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
1-2
29 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1
29 Mayıs
Cremonese-Spezia
0-0
29 Mayıs
Brann-Molde
0-3

Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

calendar 30 Mayıs 2025 02:14
Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Thalisson, Bünyamin, Kaluzinski, Erdal, Güray, Soner, Safuri, Samudio

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Arif, Lundstram, Jabol, Visca, Ozan, Zubkov, Sikan



Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.