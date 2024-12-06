Antalyaspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Onvo Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak
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06 Aralık 2024 10:41
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 17 puanla 11. basamakta bulunuyor. TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk, Braian Samudio ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek.

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