Antalyaspor Haji Wright'ın bonservisini almaya hazırlanıyor!

Haji Wright'ın bonservisini alma konusunda henüz net kararını vermeyen Antalyaspor'a Danimarka'dan iyi haberler geliyor. ABD'li futbolcunun bonservisini elinde bulunduran SønderjyskE takımı, Danimarka Superligaen'in son sırasında yer alırken, küme düşmesi halinde sözleşmede bulunan 1.5 milyon Euro bedelin düşürülebileceği öne sürüldü.



KÜME DÜŞEBİLİR



12 takımlı Danimarka Superligaen'de mücadele veren SønderjyskE, ikiye ayrılan ligde düşmeme mücadelesi veren grupta yer alıyor. 26 maç sonunda 6 ekibin yer aldığı grupta son sırada bulunan Danimarka ekibi, tehlike bölgesinin üzerinde yer alan Nordsjælland'ın tam 9 puan gerisinde kalarak düşme tehlikesini yakından hissediyor. Haji Wright'ın bonservisini elinde bulunduran ekipte bu gelişmeler yaşanırken, ABD merkezli çıkan haberde Danimarka temsilcisinin küme düşmesi halinde golcü oyuncunun opsiyon bedelini düşürebileceğine vurgu yapıldı. SonderjyskE'nin küme düşmesi halinde nakit paraya ihtiyacının artacağı ve Haji Wright'ın da Antalyaspor'da kalma olasılığının artacağı ifade edildi.



SEZON BAŞINDA REST ÇEKMİŞTİ



Haji Wright'ın, sezon başında Antalyaspor'a gelmek için SonderjyskE'ye çektiği reste dikkat çekilen haberde, "Direnme ve kulübünü kiralık olarak gönderilmesine izin vermeye zorlaması o zamanlar kötü bir görünümdü, ancak şimdi muhtemelen onun lehine olacak. Türkiye'de kalacağı ve Danimarka'ya geri dönmek zorunda kalmayacağı bir durum söz konusu. SonderjysE'nin küme düşmesi muhtemel olduğundan, Wright'ı satmak zorunda kalacaklar" ifadelerine yer verildi.



DÜNYA KUPASI BEKLENTİSİ



Haji Wright'ın 2022 Dünya Kupası'nda ABD formasını giyme olasılığı da dillendirilmeye devam edilirken, "ABD Milli Takımı'nın 9 numaraya ihtiyacı var ve Wright'a şans verilmesi için bundan daha iyi zamanlama olamazdı" detaylarına yer verildi. (Lider gazete)





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