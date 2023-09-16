Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte 5 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor
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16 Eylül 2023 15:52
Son güncelleme 16 Eylül 2023 16:15
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda Pazar günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

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