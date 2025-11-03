03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanında kötü seriye 'dur' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 03 Kasım 2025 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 21:59
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanında kötü seriye 'dur' dedi!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 75'te Yohan Boli kaydetti.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

2. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından Halil Akbunar'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı uzanarak çelmeyi başardı.



10. dakikada soldan gelişen atakta Yalçın Kayan'ın arka direğe yaptığı ortaya kayarak dokunan Halil Akbunar'ın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada ikas Eyüpspor net gol şansını kaçırdı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa Thiam bekletmeden vuruşunu yaptı kaleci Abdullah Yiğiter, uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonunda devamında altıpas içine düşen topu Halil Akbunar kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada iki takım oyuncularından seken topu son olarak önünde bulan Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, uçarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

37. dakikada soldan Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Umut Meraş'ın arka direğe yaptığı ortada Yalçın Kayan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top önce yan direğe ardından çizgi üzerindeki kaleci Abdullah Yiğiter'e çarparak oyun alanına döndü. 

75. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını altıpasın gerisindeki Boli'ye çıkardı. Uygun durumdaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 77 Emir Ortakaya), Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 67 Taşkın İlter), Halil Akbunar (Dk. 59 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 68 Emre Akbaba), Serdar Gürler (Dk. 77 Umut Bozok), Thiam

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet Karakoç (Dk. 70 Paal), Saric (Dk. 87 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür, Safuri (Dk. 79 Cvancara), Van de Streek (Dk. 46 Soner Dikmen), Boli

Gol: Dk. 75 Boli (Hesap.com Antalyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 39 Dzhikiya, Dk. 78 Safuri (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 81 Thiam (ikas Eyüpspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
