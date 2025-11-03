Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 75'tekaydetti.Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, 8 puanda kaldı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.



2. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından Halil Akbunar'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı uzanarak çelmeyi başardı.

10. dakikada soldan gelişen atakta Yalçın Kayan'ın arka direğe yaptığı ortaya kayarak dokunan Halil Akbunar'ın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.17. dakikada ikas Eyüpspor net gol şansını kaçırdı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa Thiam bekletmeden vuruşunu yaptı kaleci Abdullah Yiğiter, uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonunda devamında altıpas içine düşen topu Halil Akbunar kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.25. dakikada iki takım oyuncularından seken topu son olarak önünde bulan Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, uçarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.37. dakikada soldan Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Umut Meraş'ın arka direğe yaptığı ortada Yalçın Kayan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top önce yan direğe ardından çizgi üzerindeki kaleci Abdullah Yiğiter'e çarparak oyun alanına döndü.



75. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını altıpasın gerisindeki Boli'ye çıkardı. Uygun durumdaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi



ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 77 Emir Ortakaya), Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 67 Taşkın İlter), Halil Akbunar (Dk. 59 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 68 Emre Akbaba), Serdar Gürler (Dk. 77 Umut Bozok), Thiam



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet Karakoç (Dk. 70 Paal), Saric (Dk. 87 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür, Safuri (Dk. 79 Cvancara), Van de Streek (Dk. 46 Soner Dikmen), Boli



Gol: Dk. 75 Boli (Hesap.com Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Dzhikiya, Dk. 78 Safuri (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 81 Thiam (ikas Eyüpspor)



