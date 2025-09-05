05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Antalyaspor'dan Svensson için resmi teklif!

Antalyaspor, 32 yaşındaki sağ bek Jonas Svensson için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu.

calendar 05 Eylül 2025 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 16:34
Fotoğraf: AA
Antalyaspor'dan Svensson için resmi teklif!
Yeni sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanan Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz ekibi, sağ bek oyuncusu Jonas Svensson için siyah-beyazlılara resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.