Antalyaspor'dan Svensson için resmi teklif!

Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.