Antalyaspor'dan Svensson için resmi teklif!

Yeni sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanan Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz ekibi, sağ bek oyuncusu Jonas Svensson için siyah-beyazlılara resmi teklifte bulundu.
Beşiktaş ile tüm kulvarlarda toplamda 63 resmi karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Ayrıca Jonas Svensson'un siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.
