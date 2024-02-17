Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

Antalyaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasının hakemi Mehmet Türkmen, hakem seminerlerinde acemi hakemin nasıl bir maçı alıp diğer takıma verebileceğine örnek olarak gösterilmelidir." ifadeleri kullanıldı.



Antalyaspor'un açıklamalarının devamında şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta Samsun'da attığımız golde VAR'ın yanlış ofsayt çizgisi çekmesini, rakibin golünde de çizgi çekme zahmetinde bulunmamasını 'safiyene' duygularla hakem hatası olarak nitelendirdik. Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararımızı işte tam da bu anlayışla devam ettirdik.



Bugünkü maçın ilk yarısında, çok açık görüş alanına rağmen kornere giden topa aut kararı veren, ikinci yarıda ise rakipten taca çıkan topu yine rakibe veren hem de telafisi olmayan bir dakikada, tacın olduğu yerin 10 metre ilerisinden atılmasına müsaade eden hakem ve yardımcıları skora direkt etki etmiştir.



Bugün bir kez daha gördük ki; efendilik, centilmenlik, ağırbaşlılık, doğruluk ve dürüstlük, yaratılan bu futbol ikliminde değer görmüyor.



Biz Antalyaspor yönetimi olarak bu kararları artık 'hata' olarak değil 'art niyet' olarak görüyoruz.



Bu art niyetin takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız. Ve biz de bundan sonra kuralına göre oynamaya başlayacağız!"



