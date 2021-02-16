Antalyaspor başkanını arıyor

Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün sezon sonuna kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesini ziyaretinde, kulüpte 23 Şubat Salı günü genel kurul yapılacağını hatırlattı.



Antalyaspor ile ilgili her kesimden destek almaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Şu ana kadar oluşturmayı düşündüğümüz kurulla alakalı bugün de dahil olmak üzere olumlu bir yaklaşım görebilmek mümkün olmadı. Önümüzde yedi gün var. Bugün vesile olur, umarım şehir bu çağrımızı dikkate alır. Süper Lig'de takım idare etmek pandemi şartlarında birkaç kişinin taşıyabileceği yük değil. Antalyaspor'un, bu şehirde yaşayan, kazanan herkesin ortak paydası olması lazım. Artık umarım çağrılarımıza kulak verilir. Yönetim kurulunda görev alacak, başkan olabilecek kişilerin sesini duymaya hazırız. Ancak 23'ünde yapılacak genel kurulda iyi bir tablo görünmüyor."



Yılmaz, genel kurulda başkan adayı çıkmazsa ne olacağı sorusu üzerine, kendisinin de 25 gündür bu sorunun yanıtını bulmak için mücadele ettiğini dile getirdi.



"Şehrin yönetimde görev alacaklara destek olması lazım"



"Kulübün 7 milyon 700 bin avro borcu var." ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu da 70-80 milyon lira civarında bir rakam yapıyor. Sezon sonuna kadar bakıldığında kulübümüzün 150 milyon liraya ihtiyacı var. Tüm şehrin 150 milyon liranın toparlanması için ne yapması lazım, bunu konuşmak gerekiyor. Şehrin yönetimde görev alacaklara destek olması lazım. Umarım, 23 Şubat'ta bugünkü çağrımız vesile olur, kulak verilir. Gerek başkan adayı gerekse de yönetici arkadaşların kurullarda olması için görüşmeler başlar. Olmadığı takdirde Antalyaspor'un kaderini biz değil, bütün şehir tayin etmiş olur."



Hesapcıoğlu: "Adaylar temlik gibi bir zorlukla karşılaşmaz"



Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hesapcıoğlu ise 19 Ocak'ta Öztürk ailesinin istifa sürecinden sonra başkanlık görevini devraldığını söyledi.



Antalyaspor'da 6 yıldır yönetim kurulunda görev aldığını aktaran Hesapcıoğlu, kulübü yönetmenin zorluğuna değindi.



Hesapcıoğlu, Antalyaspor yönetiminde bayrak değişimi olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Devir teslim süreci geldi. Antalyaspor sevdalılarını, Antalya'yı sevenleri bekliyoruz. Bu kulübü yönetmek zor bir görev. Başarıların sürdürülmesi gönlümüzden geçiyor. Bunun için en güzel şekilde devretmek istiyoruz. Herkesin önünü açmak için gerekeni yapacağız. Yeni kişilerin çıkması gerektiğini ve birilerinin de çıkacağını düşünüyorum. 150 milyon liralık borç çok kolay çözülebilir. Kasa devri kolay olan, parası olan bir kulüp var. Adaylar kulübü alırken temlik gibi bir zorlukla karşılaşmaz."



Hesapcıoğlu, 23 Şubat'ta adayın çok olacağına inandığını dile getirdi.



TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de genel kurul öncesi Yılmaz ile Hesapcıoğlu'nun ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.



