Antalyaspor'a Galatasaray maçı sonrası ceza!

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ve kaçak seyirci girişinin damga vurduğu Antalyaspor – Galatasaray mücadelesi için Kırmızı-Beyazlılara kesilen fatura belli oldu.



Yaklaşık 7 bin kişinin kaçak olarak girdiği tespit edilen karşılaşmayla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Antalyaspor'a 200 bin TL para cezası kesti. Kurul, ayrıca Antalyaspor Kulübü görevlisi Murat Kaya'ya da usulsüz seyirci alımında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



7 BİLET DAHA AZ SATTI



Sezonu para cezasıyla açan Antalyaspor, kaçak giriş yapan seyircilere bilet satışı da yapamadı. 120 ile 450 TL arasında bilet satışı yapılan maçı, resmi olarak 21 bin kişinin izlediği ve en az 7 bin kişinin biletsiz olarak tribüne girdiği belirlenirken, bilet fiyatlarının ortalaması göz önünde bulundurulduğunda Antalyaspor'un bu kaçak girişlerden dolayı 1 milyon 600 bin TL ila 1 milyon 800 bin TL gelirden de oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği 200 bin TL ile birlikte Antalyaspor'un Galatasaray mücadelesinden toplam kaybı 2 milyon TL'ye yaklaştı. (Antalya Lider)









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