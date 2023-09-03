Antalyaspor: '3 puan ile kısa sürede buluşacağız'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, üç puan hasretine en kısa sürede son vermek istediklerini söyledi.



Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Mondihome Kayserispor karşısında ligin ilk üç maçından farklı sonuç almadıklarını anlattı.



Karşılaşmada iyi pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Tralhao, "Mücadelenin çok büyük bölümünü domine ettiğimizi, rakibimize hükmettiğimizi düşünüyorum ama bunu sonuca aktaramadık. Rakibimize karşı üstünlük kurmak için şanslar yakaladık ama sadece goller atamadık. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Üç puanla takımımızı en kısa sürede buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.



