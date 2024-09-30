Antalyalı başpehlivan Ali Altun, kalp krizi sonucu vefat etti

Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyalı başpehlivan Ali Altun, kalp krizi sonucu vefat etti
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30 Eylül 2024 16:37
Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.

Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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