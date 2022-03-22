Antalya plajlarında antrenman yapıp, karlı dağlarda mücadele ediyorlar

Antalya'daki plajlarda antrenman yapan Kumluca Belediyespor Kar Voleybolu Kadın Takımı, kayak merkezlerinde düzenlenen şampiyonalarda mücadele ediyor.



Sıcak havada antrenmanlarını gerçekleştirip, Sivas, Kayseri, Erzurum, Bursa gibi kentlerin kayak merkezlerinde düzenlenen müsabakalara katılan Kumluca Belediyespor Kar Voleybolu Kadın Takımı'nda oynayan 3 sporcu, son olarak Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda boy gösterdi.



Avrupa Voleybol Konfederasyonunca düzenlenen turnuvayı 6. tamamlayan takımın kaptanı Derya Özçelik (20), AA muhabirine, uzun yıllar kar voleyboluyla ilgilendiğini söyledi.



Özçelik, antrenmanlarını çok ender kar yağan Antalya'daki plajlarda sürdürdüklerini belirtti.



Mental olarak zorlu bir spor yaptıklarına dikkati çeken Özçelik, mücadele etmeyi sevdiğini ve takım olarak iyi yerlere gelmek istediklerini aktardı.



Plajda antrenman yapıp, karlı dağlarda düzenlenen müsabakalarda mücadele etmenin değişik bir duygu olduğunu dile getiren Özçelik, "Antalya'da kar olmadığı için plajlardaki kumlarda antrenman yaptık. Gerçekten çok zorlayıcı oldu ama biz başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Geçen hafta da Sivas'taki Yıldız Dağı'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye 4'üncüsü olduk. Antalya'da 42 derece sıcaklığa alışık olduğumuz için çok etkilenmiyoruz ama soğuk bir nebze olsun etkiliyor bizi. Eksi 10 dereceyi gördük." diye konuştu.



- "Her turnuvada hasta oluyoruz"



Takımdaki bir diğer sporcu Ceren Evmez, kar voleybolunda birçok turnuvaya katıldığını, yaptığı sporun zorlu olduğunu ifade etti.



Sıcak bir kent Antalya'dan gelip buz ve karla karşılaşmanın kendilerini yorduğunu anlatan Evmez, "Her turnuvada hasta oluyoruz. Kar yağıyor, alışık değiliz. Antalya'da kumda, plajda antrenman yapıyoruz. Plaj voleyboluna alıştığımız için kara gelince zorlanıyoruz. Ruslar kısa kolluyla mücadele ederken, bu bizim için mümkün değil." dedi.



Soğuk yerlerden gelen rakiplerinin kendilerinden bir adım önde olduğuna değinen Evmez, bu zorluklara rağmen birçok şampiyonada derece elde ettiklerini dile getirdi.



Ssporculardan Dilek Kübra Karakuş ise 8 yaşından beri voleybol oynadığını, son 3 senedir de kar voleyboluyla ilgilendiğini aktardı.



"Kar voleybolu için voleybolun en zor hali diyebilirim." diyen Karakuş, sadece rakip takımla değil hava şartlarıyla da mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.









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