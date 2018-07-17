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Ankaragücü, Younnes Mokhtar bombasını patlattı

Gelecek sezon Spot Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, Younnes Mokhtar'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Ankaragücü, Younnes Mokhtar bombasını patlattı
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17 Temmuz 2018 19:22
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Hollanda Ligi ekiplerinden Zwolle'de forma giyen 26 yaşındaki sol açık Younnes Mokhtar ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Ankaragücü taraftarlarının ününü daha önce duyduğunu ifade eden Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım. Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi.

Mokhtar'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Başkan Mehmet Yiğiner, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı.

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