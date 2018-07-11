Ankaragücü Yalçın Ayhan ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık ön protokol imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Osmanlıspor forması giyen 36 yaşındaki Yalçın Ayhan, Beştepe Tesisleri'ne gelerek kendisini sarı-lacivertli camiaya bağlayan ön protokole imza attı.Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yalçın, Ankaragücü'ne transfer olduğu için mutluluğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden tecrübeli futbolcu,değerlendirmesinde bulundu.Yalçın, kendisine güvenenleri utandırmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti: