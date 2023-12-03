Ankaragücü'nün galibiyet hasreti devam etti

Beşiktaş'ı en son 2011'de yenen Ankaragücü'nün rakibine karşı olan galibiyet hasreti devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nün galibiyet hasreti devam etti
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03 Aralık 2023 22:04
MKE Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Rakibi karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Böylece sarı-lacivertli ekibin rakibi karşısındaki galibiyet hasreti 13 yıla yaklaştı.

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