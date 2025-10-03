Andreas Obst, Kızılyıldız'ı dağıttı

EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. BMW Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bayern Münih, 97-88 kazandı.



Bayern Münih'te Andreas Obst 31 sayıyla maçın yıldızı oldu. Oscar Da Silva 12, Isiaha Mike 11, Vladimir Lucic ise 9 sayıyla oynadı.



Kızılyıldız'ın yeni transferi Jordan Nwora 27, Cody Miller-McIntyre 18, Chima Moneke ise 15 sayıyla mücadele ettiler.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, ilk galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise ise 2'de 0 ile başladı.



Bayern Münih, bir sonraki maçında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Kızılyıldız ise Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.



