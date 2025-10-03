02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Andreas Obst, Kızılyıldız'ı dağıttı

Bayern Münih, Andreas Obst'un 31 sayı attığı maçta Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı.

calendar 03 Ekim 2025 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. BMW Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bayern Münih, 97-88 kazandı.

Bayern Münih'te Andreas Obst 31 sayıyla maçın yıldızı oldu. Oscar Da Silva 12, Isiaha Mike 11, Vladimir Lucic ise 9 sayıyla oynadı.

Kızılyıldız'ın yeni transferi Jordan Nwora 27, Cody Miller-McIntyre 18, Chima Moneke ise 15 sayıyla mücadele ettiler.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ilk galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise ise 2'de 0 ile başladı.

Bayern Münih, bir sonraki maçında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Kızılyıldız ise Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
