Andreas Obst, Kızılyıldız'ı dağıttı

EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. BMW Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bayern Münih, 97-88 kazandı.
Bayern Münih'te Andreas Obst 31 sayıyla maçın yıldızı oldu. Oscar Da Silva 12, Isiaha Mike 11, Vladimir Lucic ise 9 sayıyla oynadı.
Kızılyıldız'ın yeni transferi Jordan Nwora 27, Cody Miller-McIntyre 18, Chima Moneke ise 15 sayıyla mücadele ettiler.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ilk galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise ise 2'de 0 ile başladı.
Bayern Münih, bir sonraki maçında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Kızılyıldız ise Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.
