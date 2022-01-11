Andreas Cornelius küllerinden doğdu!

Trabzonspor sezon başında uzun süre peşinden koştuğu Andreas Cornelius'u renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibi, Danimarkalı futbolcudan kısa sürede büyük verim almayı başardı.



Kopenhag'da parladıktan sonra İngiltere'de Cardiff City'de aradığını bulamayan tecrübeli oyuncu ülkesine dönmüştü. İtalya'da Atalanta, Fransa'da Bordeaux kariyeri pek parlak olmayan Cornelius, Parma'da da dikiş tutturamadı. Trabzonspor'a transferiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.



Lig ve Avrupa'da 21 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 11 defa fileleri sarsmayı başardı. 2 de asist yaptı.





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