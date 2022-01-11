Andreas Cornelius küllerinden doğdu!

Andereas Cornelius, İngiltere, Fransa ve İtalya'da aradığını bulamamıştı. Bordo-mavili formayla 21 karşılaşmada 11 defa fileleri sarsıp şov yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Andreas Cornelius küllerinden doğdu!
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11 Ocak 2022 13:30
Andreas Evald Cornelius
Andreas Evald Cornelius
Trabzonspor
Trabzonspor sezon başında uzun süre peşinden koştuğu Andreas Cornelius'u renklerine bağlamıştı. Karadeniz ekibi, Danimarkalı futbolcudan kısa sürede büyük verim almayı başardı.

Kopenhag'da parladıktan sonra İngiltere'de Cardiff City'de aradığını bulamayan tecrübeli oyuncu ülkesine dönmüştü. İtalya'da Atalanta, Fransa'da Bordeaux kariyeri pek parlak olmayan Cornelius, Parma'da da dikiş tutturamadı. Trabzonspor'a transferiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.

Lig ve Avrupa'da 21 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 11 defa fileleri sarsmayı başardı. 2 de asist yaptı.


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