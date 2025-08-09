10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-076'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Anderson Talisca'dan Mourinho'ya mesaj: "Hazırım"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord maçını beklediğini ve Jose Mourinho'ya, "Yüzde yüz oynamaya hazırım, gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

calendar 09 Ağustos 2025 10:11
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan Mourinho'ya mesaj: 'Hazırım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord maçını iple çekiyor.

Antrenmanlarda oldukça hırslı olan, attığı gollerle dikkat çeken sambacı, Teknik Direktör Jose Mourinho'ya "Bu maç bizim için çok önemli. Yüzde yüz hazırım, bu maçta oynayıp, gol atmak istiyorum" dedi. Mourinho şut tehdidinden yararlanmak istediği Talisca'ya forvet arkasında görev verecek.

Fenerbahçe'de 4 Avrupa maçında gol ve asist üretemeyen sambacı, sarı-lacivertli forma ile ilk gollerini atma hayallerini kuruyor. Sosyal medyadan "Bizi çok güzel şeyler bekliyor" diyen Talisca, umut dolu. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.