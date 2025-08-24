Anderson Talisca: 'Çok özgüvenliydim'

Feenrbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca, 3-1 kazanılan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Anderson Talisca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Çok çalıştım. Rakibi de iyi analiz ettik. Sadece kendi adıma değil takım adına gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Takımdaki herkes çok büyük oynuyor. Milan Skriniar ve Archie Brown da golleri dışında da çok güzel bir oyun ortaya koydu. Herkesi performansından dolayı kutluyorum."