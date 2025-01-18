Ancelotti'nin Arda Güler kararı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler hakkında kararını verdi.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ancelotti'nin Arda Güler kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 16:06
Real Madrid'de sezon başı hiç süre alamayan ancak son dönemde Ancelotti tarafından rotasyona dahil edilen Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Celta Vigo maçının uzatma devresinde oyuna giren ve 2 asist yapan Arda Güler, karşılaşmaya damga vurmuştu.

Büyük övgü alan genç yıldızın geleceğiyle ilgili Real Madrid'in son kararı verdiği belirtildi.

İŞE YARADI

Fichajes'te yer alan habere göre; Ancelotti'nin Arda Güler'i zamanla takıma entegre etme süreci işe yarıyor.

Ancelotti'nin sezon başında hiç süre vermediği Arda Güler'i artık rotasyona dahil ettiği belirtildi.

BIRAKMAYA NİYETLERİ YOK

Takımın bir parçası olmayı başaran milli futbolcuyu Real Madrid'in hiçbir koşulda bırakmaya niyeti yok.

Arda Güler'e kiralık dahil hiçbir şekilde kulüpten ayrılış izni verilmediği ve kulübün, 19 yaşındaki futbolcuyu gelecek için oldukça önemli gördüğü aktarıldı. Böylece adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in yeni sezonda da Real Madrid forması giyeceği vurgulandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery