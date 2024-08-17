Ancelotti'den transfer açıklaması!

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'in bu sezon başka bir transfer yapmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti'den transfer açıklaması!
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17 Ağustos 2024 19:16
La Liga ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, basında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi.

Ancelotti, transfer sezonunu kapadıklarını ve yeni bir transfer yapılmayacağını belirtti.

Gazetecilere konuşan İtalyan teknik adam, "Kadromuz böyle kalacak. Bir stoperle sözleşme imzalamayacağız. Alaba ve birkaç genç oyuncumuz o bölge için mevcut." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna Kylian Mbappe ve Endrick'i kadrosuna katmıştı.

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