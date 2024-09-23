Ancelotti'den fikstür yoğunluğuna tepki!

Carlo Ancelotti, yoğun maç takvimlerinin futbolcular üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, ter Stegen'in sakatlığı sonrası futbol dünyasını bu konuda düşünmeye davet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Ancelotti'den fikstür yoğunluğuna tepki!
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23 Eylül 2024 18:27
Son güncelleme 23 Eylül 2024 18:31

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yoğun maç takviminin futbolcular üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, yaşanan sakatlıklarla ilgili düşünmeye davet etti.

Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in Villarreal maçında diz kapağı bağını koparması ve sezonun geri kalanını kaçırma ihtimali üzerine konuşan Ancelotti, "Ter Stegen gibi dünya çapında önemli bir kalecinin sakatlığı beni çok üzdü. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum," dedi.

Ancelotti, bu sezon için takvimde bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ancak futbol dünyasının bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

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