Ancelotti: "Bunlara aldırış etme Arda"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor. İtalyan teknik adam, bu nedenle 19 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: 'Bunlara aldırış etme Arda'
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03 Kasım 2024 14:51
Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Defensacentral'de yer alan habere göre, Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

"BUNLARA ALDIRIŞ ETME"

İtalyan teknik adamın bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. Takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.

BU SEZON 292 DAKİKA OYNADI

The Athletic de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Arda Güler'i bırakma niyeti olmadığını duyurmuştu. Real Madrid'in, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu Arda olmayacak" şeklinde yanıt verdiği yazılmıştı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11 maçta 292 süre buldu.

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