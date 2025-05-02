Anadolu Efes tribünleri ve Ataman arasında gerginlik

Anadolu Efes tribünleri, Panathinaikos ile oynana THY EuroLegue playoff 4. maçının son bölümünde 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları yaptı.Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.