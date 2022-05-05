Anadolu Efes kombineleri satışa çıktı!

Anadolu Efes'in 2022-2023 sezonu kombineleri için erken satış dönemi başladı.

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Anadolu Efes kombineleri satışa çıktı!
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05 Mayıs 2022 12:52
Anadolu Efes'in 2022-2023 sezonu için genel kombine satış dönemi başladı.

Kombine fiyatları ve detaylı bilgiler için Anadolu Efes'in sosyal medya hesaplarını, mobilet.com adresini ziyaret edebilir veya Mobilet Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Ayrıca, Anadolu Efes Fan Club üyeleri kombine alımlarında %20 indirimden yararlanabilirler. Anadolu Efes Fan Club'a üye olmak için tıklayın. 

Tüm basketbolseverler, 2022-2023 sezonunun tamamında #BenimYerimBurası demek ve yerini garantilemek için kombine sahibi olabilir.

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