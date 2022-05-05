Anadolu Efes kombineleri satışa çıktı!

🔉 2022-2023 Sezonu Kombineleri için Erken Satış Dönemi Başladı



Bu heyecanı yerinde yaşamak ve Sinan Erdem'deki eşsiz atmosferin bir parçası olmak için kombineni al! 🎫



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— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 5, 2022

Anadolu Efes'in 2022-2023 sezonu için genel kombine satış dönemi başladı.Kombine fiyatları ve detaylı bilgiler için Anadolu Efes'in sosyal medya hesaplarını, mobilet.com adresini ziyaret edebilir veya Mobilet Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.Ayrıca, Anadolu Efes Fan Club üyeleri kombine alımlarında %20 indirimden yararlanabilirler.Tüm basketbolseverler, 2022-2023 sezonunun tamamında #BenimYerimBurası demek ve yerini garantilemek için kombine sahibi olabilir.