Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi

Amerikan Beyzbol Ligi'nde, oyuncular ve takım sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine 26 yıl sonra ilk kez lokavt kararı alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
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02 Aralık 2021 22:45
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB), oyuncular ve takım sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine lokavt kararı alındı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taraflar anlaşamayınca 2016'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin bitişiyle 31 Mart 2022'de başlayacak yeni sezonu öncesi MLB faaliyetleri durduruldu.

2021 lokavtı, 26 yıl sonra ilk, MLB tarihindeki 9'uncu iş durdurma eylemi olarak kayıtlara geçti.


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