Amedspor evinde Şanlıurfaspor'u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amedspor evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Amedspor evinde Şanlıurfaspor'u devirdi
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09 Aralık 2024 22:05
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Servet Çetin'in ekibi Amedspor evinde Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor'un gollerini 12. dakikada Murat Uçar ve 69. dakikada Şanlıurfasporlu Muhammed Gönülaçar kendi ağlarına attı.

Şanlıurfaspor'un tek golü ise 44. dakikada penaltıdan Muhammed Gönülaçar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amedspor puanını 21'e yükseltirken, Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor deplasmanda Çorum FK'ye konuk olurken, Şanlıurfaspor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

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