Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı Doğan Can Davas'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...