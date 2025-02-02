Amed SK, son dakikada puan kaptırdı

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, Sakaryaspor'u konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.
Amed SK, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.
Amed SK, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.