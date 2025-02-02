Amed SK, son dakikada puan kaptırdı

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, Sakaryaspor'u konuk etti.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.



Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.



Amed SK, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.



Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.