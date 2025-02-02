Amed SK, son dakikada puan kaptırdı

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Amed SK, son dakikada puan kaptırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 18:07
Son güncelleme 02 Şubat 2025 18:16
Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Amed SK, Sakaryaspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Amed SK'nin gollerini 49'da Charly Keita ile dakika 72'de Daniel Moreno kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 5. dakikada Ognjen Ozegovic ile 90+6'da Salih Dursun attı.

Amed SK, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Sakaryaspor, 27 puana yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Çorum FK'yi konuk edecek.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery